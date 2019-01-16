Курган, 16 января, 2019, 21:10 — ИА Регнум. В Курганской области установлен размер социальной помощи студентам из малоимущих семей в размере 500 рублей не чаще одного раза в год. Численность таких студентов высших и средних учебных заведений в Зауралье составляет шесть тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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Расходы областного бюджета на эти цели составят более трёх миллионов рублей.

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов отметил, что данное решение необходимо в первую очередь потому, что такая мера поддержки дает право малоимущим студентам на получение ежемесячной федеральной социальной стипендии, которая составляет 800 до 2500 рублей, в зависимости от успеваемости и вуза.

Претендовать на госпомощь могут студенты-очники, которые учатся на бюджетных местах и прописаны в Курганской области, хотя могут проходить обучение и за пределами региона.