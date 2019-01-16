* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 16 января, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что спецслужбы США готовят информационные вбросы в зарубежные СМИ о якобы сотрудничестве России с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

«В последнее время поступает информация о подготовке спецслужбами США серии «вбросов» в СМИ Афганистана и ряда западных стран, нацеленных на дискредитацию политики России на афганском направлении», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В частности, спецслужбы США хотят обвинить Россию в содействии переброске боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан.

На Смоленской площади пояснили, что цель этой информационной диверсии вполне очевидна — Вашингтон пытается отвлечь внимание международной общественности от тотальных провалов своей более чем 17-летней кампании в Афганистане.

Кроме того, МИД РФ указал, что данный информационный вброс против России готовится с еще одной целью. Ни для кого не секрет, что американское командование фактически бездействует в Афганистане и никак не реагирует на многочисленные сообщения о том, что вертолеты без опознавательных знаков перевозит в страну террористов. Прежде всего речь идет о доставке боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на север Афганистана.

«Прямо ставили вопрос о том, кто вооружает экстремистов и помогает им создавать плацдарм у южных рубежей СНГ. И вот теперь в Вашингтоне, по-видимому, вместо ответа решили переложить вину на других», — сказано в заявлении МИД РФ.