Лондон, 16 января, 2019, 20:47 — ИА Регнум. «В Разъединенном королевстве Брексита ни одна партия или политик не пользуется сегодня достаточной поддержкой, чтобы продвинуть свой план, и никто пока не выглядит готовым пойти на компромисс, который предотвратил бы возвращение к избирательным урнам», — описывает испанское издание El Mundo ситуацию в Великобритании, парламент которой отверг соглашение, заключенное премьер-министром Терезой Мэй с Европейским союзом.

Ashley Coates Тереза Мэй у входа в Вестминистерский дворец

«Пройдут годы, сменятся планы и участники переговоров, уйдут и придут премьер-министры, а отношения между островами и континентом все еще будут покрыты туманом», — отмечает испанское СМИ.

Если у Терезы Мэй не было ни единой возможности добиться того, чтобы ее осеннее соглашение с ЕС 15 января получило необходимую поддержку 318 парламентариев, то ее оппоненту Джереми Корбину тоже недоставало голосов, чтобы заставить премьер-министра уйти в отставку с помощью вотума недоверия на следующий день. И те, и другие парламентские дебаты с их бесполезными итогами — лишь часть избитой импровизированной пьесы, разыгрываемой изо дня в день, в которой каждое действующее лицо стремится стать руководителем и режиссером.

«То, что за два с половиной года, прошедшие с момента злополучного референдума [о выходе Британии из Евросоюза], Мэй ни разу не встретилась с Корбином, чтобы обсудить разницу во взглядах на ту лавину ошибок, которая привела к этому туннелю без выхода, — это самый яркий показатель катастрофы», — считает El Mundo.

Заслуживала ли Тереза Мэй исторического поражения — самого громкого из всех, которые когда-либо терпело правительство в Вестминстере (202 голоса «за» и 432 «против», причем 118 в числе последних — из партии премьер-министра)? И что теперь? Возвращение к началу переговоров или побег из ЕС. Есть ли в распоряжении Британии какие-то варианты получше, сулящие больше шансов на успех?

«Конечно: все разъяснить, остановить таймер, скромно обговорить все еще раз, вести диалог серьезно и, наконец, остаться или уйти, уважая общие интересы и спасая как можно больше того, что еще можно спасти, — до того, как намного лучше проинформированное население выскажется снова», — отвечает испанское издание.

Несчастье, от которого страдает «британский больной», проще понять с позиций психиатрии, нежели политики. Решение парламента — это не просто «нет» Мэй: ее поражение превратилось в публичное покаяние правящего класса, его решительное осуждение самого себя за цепь ошибок, допущенных в отношениях с ЕС, характеризует итоги голосования El Mundo.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое сожаление насчет произошедшего, сообщает другое испанское издание, El Pais.

«Риск беспорядочного выхода Соединенного Королевства [из ЕС] вырос после сегодняшнего голосования. Хотя мы этого и не хотим, Еврокомиссия продолжит готовиться к чрезвычайной ситуации, чтобы содействовать полной готовности ЕС», — сказал Юнкер.