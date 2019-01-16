Варшава, 16 января, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Десятки тысяч поляков заполонили во вторник вечером, 15 января, площади и улицы десятков городов, чтобы выразить безмолвный протест против атмосферы ненависти и идеологического фанатизма, а также отдать дань уважения убитому мэру Гданьска Павлу Адамовичу, пишет испанское издание La Vanguardia.

Gdansk.pl Мэр Гданьска Павел Адамович

За исключением представителей националистического правительства, немногие поляки сомневаются в том, что популярный политик, 21 год возглавлявший город-колыбель движения «Солидарность» и ставший символом либерализма, пал жертвой не только нападения одиночки, но и атмосферы воинствующего национализма, которую распространяет и поощряет власть, отравляя общественную жизнь.

Жители Польши не понимают, как чудовищное нападение могло осуществиться прямо на благотворительном концерте Большого оркестра рождественской помощи, который вот уже 27 лет с огромным успехом занимается сбором средств и пожертвований для оплаты медицинского оборудования, необходимого больницам по всей стране. За минуту до атаки Адамович поднялся на сцену, чтобы приветствовать публику словами: «Гданьск — щедрый! Гданьск за добро! Гданьск — город «Солидарности»! Спасибо всем!»

И все же выбор жертвы, места и момента нападения едва ли был случайным, подчеркивает La Vanguardia. Годами националистические организации, поддерживающие нынешнее правительство, а также отдельные представители последнего нападали на Адамовича в СМИ и социальных сетях, называя его «плохим поляком», «предателем», «отступником», «немцем», «мошенником», «мафиози», «коммунистом», «развратителем детей» и «мальчиком для битья ЕС».

Год назад националистическая организация «Молодежь всей Польши» вручила мэру Гданьска «свидетельство о политической смерти» — в наказание за мнение, идущее вразрез с правительственным, что Польше следует пускать к себе беженцев из Сирии.

Акции оркестра рождественской помощи также неоднократно подвергались оскорблениям со стороны националистов. Епископы и священники относятся к таким мероприятиям с ревностью, видя в них проявления «вредной секуляризации, релятивизма и вседозволенности, развращающих польскую молодежь», и желая сохранить за собой монополию на благотворительность.

Что касается убийцы, то ударив ножом Адамовича в воскресенье вечером, 13 января, он минуту прохаживался по месту преступления, где лежал истекающий кровью мэр, размахивая лезвием и крича, что он был несправедливо осужден (за ограбление банка с применением оружия), а затем подвергнут пыткам прежним либеральным правительством.

Это самооправдание, рисующее образ мстителя либеральным властям, звучит как просьба о помиловании, обращенная к националистически настроенным лидерам страны, и не оставляет камня на камне от заявлений их представителей, будто бы убийство совершил психически больной человек в состоянии аффекта без какой-либо связи с идеологией, считает испанское СМИ.