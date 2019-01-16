Анкара, 16 января, 2019, 20:24 — ИА Регнум. В результате теракта в сирийском городе Манбидже, по последним данным, погибли 27 человек, в том числе пять американских военнослужащих. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Defense.gov Американские солдаты в окрестностях Манбиджа

По его словам, за атакой стоит террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эрдоган не исключил, что цель теракта заключалась в том, чтобы повлиять на решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. По его словам, если так и случится, это «будет победой террористов».

Напомним, мощный взрыв прогремел 16 января на одной из центральных улиц Манбиджа. Объектом нападения стал патруль сил международной коалиции во главе с США.

Ранее в Вашингтоне подтвердили, что в результате теракта четверо американских военнослужащих погибли и ещё трое получили ранения.