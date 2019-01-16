Киев, 16 января, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Строительство Днепро-Бугской ветроэлектростанции начнут в Херсонской области бельгийская компания Greenworx Holding и французская фирма Akuo Energy, сообщает 16 января пресс-служба Херсонской областной администрации.

Ветровая турбина

Согласно сообщению, глава Херсонской области Андрей Гордеев провел встречу с представителями Greenworx Holding и Akuo Energy Томом Хенсоном и Эмилем Бакичем соответственно.

Отмечается, что ветровая электростанция будет иметь мощность 110 МВт. Станция будет состоять из 25 турбин и находиться на местности с перепадами высот от 25 до 42 м.

Напомним, «зеленая» энергетика на Украине занимает около 1%, но правительство Украины настаивает на том, что уже в ближайшее время ее доля увеличится до 10%. Пока что это остается в области громких заявлений, поскольку в ЕС требуют от Украины реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики.