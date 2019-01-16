Лондон, 16 января, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова снижаются — к настоящему моменту Brent и WTI подешевели до $60,20 и $51,42 за баррель, 16 января передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С начала торгов фьючерсы Brent подешевели на 44 цента (-0,7%) за баррель. Фьючерсы WTI потеряли в цене 69 центов (-1,3%) за баррель.

Падение котировок вызвано, прежде всего, информацией о росте запасов и производства нефти в США.

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