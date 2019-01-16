Харьков, Украина, 16 января, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове. Об этом сегодня, 16 января, сообщила журналистам её адвокат Галина Перфильева.

40.мвд.рф Арест

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский суд признал Бойко виновной в нарушении части 3.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России»). Также Бойко оштрафовали на 5 тыс. рублей.

В итоге Бойко была выдворена с территории России. После передачи Бойко украинской стороне её доставили в суд Харькова, где Бойко была арестована в рамках уголовных дел, возбужденных против нее. Речь идёт об уголовных делах по статьям «Измена родине» и «Призыв к нарушению территориальной целостности Украины». Стоит отметить, что Бойко известна своей критикой действующей украинской власти.

Известно, что Бойко пыталась добиться политического убежища в России, но ей было отказано. На Украине Бойко, скорее всего, грозит длительное тюремное заключение. Чем руководствовались российские власти, высылая Бойко из страны, пока неизвестно.