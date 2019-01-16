Чебоксары, 16 января, 2019, 20:03 — ИА Регнум. В Чувашии в 2018 году цены выросли на 4,7%, что в 3,4 раза больше, чем было в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Яйца

Цены в республике стали расти быстрее. Согласно данным статистики, в 2018 году инфляция составила 4,7%, в то время как в 2017 году составила 1,4%.

В 2018 году продовольственные товары подорожали на 4,7% (в 2017 году продукты питания подешевели на 0,9%), непродовольственные товары подорожали на 4,3% (в 2017 году — на 1,9%), стоимость услуг выросла на 5,3% (в 2017 году — на 3,9%).

По данным Чувашстата, из продуктов питания более всего подорожали яйца (+41,6%), сахар (+41,1%), мясо и птица (+16,5%). Незначительно подешевели только алкогольные напитки. В структуре непродовольственных товаров более всего выросли цены на табачные изделия (+11,8%) и строительные материалы (+8,6%), подешевели телерадиотовары. Что касается услуг, то наибольший рост цен отмечен на услуги в сфере зарубежного туризма (+13,4%) и дошкольного воспитания (+14,7%).