Киев, 16 января, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Украинское правительство поддержало закон о проверках выплат субсидий гражданам, заявили в министерстве финансов Украины, сообщает 16 января УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

Согласно сообщению, закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» был разработан минфином Украины и поддержан правительством. В ведомстве отметили, что, по опыту других стран, до 30% социальных выплат могут расходоваться «не по адресу». Также в минфине подчеркнули, что в 2017—2018 годах уже было предотвращено «неэффективное использование» как минимум 14 млрд гривен ($500 млн).

Напомним, Киев стремится как можно сильнее сократить социальные выплаты, так как это позволит сохранить средства в госбюджете, а также этого требуют западные «партнеры» Украины, выдающие ей кредиты.