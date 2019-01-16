Бишкек, 16 января, 2019, 18:53 — ИА Регнум. В Киргизии 14% смертей происходят из-за загрязненной окружающей среды. По этой же причине страна ежегодно несет экономические потери в размере $3,6 млн. Об этом на тематической конференции заявил постоянный координатор ООН в республике Озонния Ожиело.

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По его словам, жители всех стран подвергаются негативному воздействию плохой экологии, но наиболее сильно страдают от этого граждане государств с низким уровнем доходов.

«Загрязнение окружающей среды сказывается на здоровье людей. В 2015 году около 9 миллионов человек на планете умерли раньше срока из-за загрязнения окружающей среды», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты Бишкекского городского парламента предлагали ввести в столице Киргизии чрезвычайное положение из-за постоянно висящего над городом смога. Однако руководство столичной мэрии отказалось поддержать эту инициативу.

По данным экологов, в Бишкеке в последнее время резко ухудшилась экологическая обстановка: содержание диоксида азота в воздухе превышает установленную норму в 1,25 раза и более, оксида азота — в 1,2 раза, формальдегида — в 4,7 раза, мелкодисперсных частиц — в 3 — 4,3 раза.

Отметим, что основными причинами загрязнения окружающей среды в киргизской столице послужили вырубка деревьев, растущее количество автотранспорта и использование угля, автомобильных покрышек и отходов швейного производства для отопления в расположенных в частном секторе домах.