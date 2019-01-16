Киев, 16 января, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В вооруженных силах Украины дезертировали 9,268 тыс. человек с 2014 года, заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, сообщает 16 января УНИАН.

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По его словам, Верховной раде следует принять закон, который приравняет дезертиров к военнослужащим, не исполняющим свои обязанности, и позволит исключить их из ВСУ. Также за дезертирами должна сохраняться заработная плата, отметил Руснак.

Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский возразил, что зарплату платить дезертирам не надо.

Напомним, из украинской армии регулярно дезертируют военнослужащие, которые не выдерживают тяжелых условий службы, постоянных задержек зарплат и насмешек со стороны командиров.