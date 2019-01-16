Архангельск, 16 января, 2019, 18:31 — ИА Регнум. В правительстве Архангельской области сегодня представили новую территориальную схему обращения с отходами. Документ кардинально отличается от предыдущего, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО

По словам заместителя председателя правительства Евгения Фоменко, в старой схеме было учтено только 3400 мест накопления отходов, при том что на самом деле их оказалось 4896.

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В схеме есть сведения о местах образования и накопления ТКО, информация об объектах их обработки, обезвреживания и утилизации. Всего схема предусматривает создание 50 объектов инфраструктуры. Вложения инвестора составят 2,5 миллиарда рублей.

Также документ приводит расчеты оптимального транспортного плеча, являющегося одним из определяющих факторов при вычислении единого тарифа.

Ранее губернатор региона Игорь Орлов сообщил, что региональный оператор запросил тариф в размере 200−280 рублей с человека.

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Как подчеркнул Евгений Фоменко, точный размер единого тарифа пока не определен и является прогнозным. Региональный оператор должен будет защитить тариф после утверждения территориальной схемы обращения с отходами и проведения конкурса по выбору перевозчиков ТКО.

Добавим, что проект территориальной схемы обращения с отходами будет представлен на различных площадках, в том числе и в муниципальных образованиях, где пройдет его обсуждение с участием общественности. В правительстве региона надеются, что документ будет утвержден в первой половине марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Архангельской области насчитывается 312 свалок и более 5 тысяч мест накопления и бытового мусора.