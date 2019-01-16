Москва, 16 января, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Попытка российской элиты поднять давнюю дискуссию о статусе Курильских островов проистекает из желания найти выход из тупика санкционного давления Запада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил доктор политических наук, член президиума Академии геополитических проблем Владимир Павленко в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Нельзя рассматривать проблему Курил в отрыве от внутриполитической ситуации, от общей геополитической ситуации и положения России в мире, а также реинтеграционных перспектив на постсоветском пространстве», — заявил Павленко.

«Или мы сжимаемся дальше до полного коллапса и продолжаем процесс распада СССР — а сдача Курил именно это и означает, — либо мы разжимаемся и расширяемся. Если мы взяли Крым и теперь отдадим Курилы, мы обозначим противоположный геополитический тренд. Этого допускать нельзя», — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на общенациональный консенсус, в России есть существенное число сторонников сдачи Курильских островов Японии, главным образом представленное руководством крупных российских корпораций — с помощью сдачи Курил они надеются вновь получить доступ к передовой западной продукции и выход на международные финансовые рынки.

«Это и корпорации, и определённые группы в нашей родной политической элите, которые рассчитывают в условиях санкций использовать Японию как коридор для сохранения доступа к тому, на что эти санкции наложены», — подчеркнул эксперт.

«Да, Япония часть Запада, но они подавлены абсолютно проигрышной, вассальной позицией по отношению к Соединённым Штатам. Запад един, с едиными центрами управления, и Япония здесь далеко не главный центр управления. Решения будут приниматься в других местах. Потому проглотят наши уступки, как уже было с расширением НАТО, и мы ничего не получим, ничего не изменится», — отметил Павленко.

16 января в в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим». Эксперты подчеркнули, что претензии Японии на Курильские острова лишены оснований, а сами острова — в том числе Малая Курильская гряда, — имеет для России не только большое военно-стратегическое значение, но и экономическое. В частности, регион крайне богат рыбой и имеет крупный потенциал нефтяных и газовых месторождений.