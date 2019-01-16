Москва, 16 января, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Министерство финансов России разместило весь предложенный инвесторам объём облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в среду, 16 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 223 с датой погашения 28 февраля 2024 года в объеме 15 млрд рублей. Спрос оказался выше более чем в два раза и составил 33,443 млрд рублей. Выручка от размещения составила 14,418 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 8,17% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 224 с датой погашения 23 мая 2029 года в объёме 15 млрд рублей. Объём спроса составил 31,716 млрд рублей, выручка от размещения — 13,823 млрд, средневзвешенная доходность — 8,32% годовых.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 002 с погашением 2 февраля 2028 года в объёме 5,142 млрд рублей. Объём спроса составил 18,223 млрд рублей, выручка от размещения — 4,888 млрд, средневзвешенная доходность — 3,30% годовых.