Чебоксары, 16 января, 2019, 17:33 — ИА Регнум. В Чувашии в 2018 году выросло число ипотечных сделок. Рост за год составил 20%, сообщили ИА REGNUM в управлении Росреестра по республике.

Данные управления Росреестра

В прошлом году зарегистрировано 31 081 запись об ипотеке, в это число вошло приобретение жилых и нежилых объектов недвижимости как физическими, так и юридическими лицами.

Также зафиксировано более 16 тыс. сведений об ипотеке жилья среди граждан, что на 20% выше уровня 2017 года. Приобретались квартиры как на вторичном рынке, так и в новостройках. Всего в 2018 году на основании договоров купли-продажи в управлении зарегистрировано свыше 36 тыс. прав физических лиц на объекты недвижимости жилого назначения (квартиры, дома, комнаты), что на 18% больше чем в 2017. Из них больше половины жилья куплено без привлечения кредитных средств и залогов.

В ведомстве констатируют, что в прошлом году владельцы новых квартир активно занимались поиском более выгодных условий для перекредитования под меньший процент: в управлении зарегистрировано свыше 2 тыс. записей о прекращении ипотеки в одном банке и заключении договора в другом. Владельцы земельных участков, нежилых помещений и зданий успешно погашали свои кредиты и гасили записи об ипотеке, всего зарегистрировано более 19 тыс. таких записей.

Что касается договоров участия в долевом строительстве, то в ведомстве зарегистрировано 7918 — рост к уровню 2017 года составил 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-сентябре 2018 года жители республики получили в банках 20,2 млрд рублей ипотечных кредитов. Это в 1,5 раза больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Выдано 12,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Средневзвешенная ставка составляла 9,5% годовых, годом ранее — 10,8%.

Напомним, в январе-сентябре прошлого года спад жилищного строительства зарегистрирован в пяти регионах Поволжья: Марий Эл, Пензенской области, Башкирии, Саратовской и Ульяновской областях. Лидерами роста стали Кировская область и Мордовия.