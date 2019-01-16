Брюссель, 16 января, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четверых «офицеров ГРУ», включая обвиняемых Западом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом 16 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Имены других двух человек пока не называются. Отмечается, что они станут известны после того, как Совет ЕС утвердит решение послов 21 января на плановом заседании в Брюсселе.

Четверо граждан России, а также пятеро сирийцев станут первыми фигурантами чёрного списка Евросоюза в рамках утверждённого Брюсселем минувшей осенью нового режима введения санкций по химическому оружию.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Совет ЕС одобрил возможность введения санкций «в отношении лиц и организаций, которые вовлечены в разработку и использование химического оружия по всему миру, независимо от их национальности и местонахождения».

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Напомним, в декабре минувшего года министерство финансов США также ввело санкции в отношении Александра Мишкина и Анатолия Чепиги — настоящие имена Петрова и Боширова, согласно утверждениям группы Bellingcat и портала The Insider.

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