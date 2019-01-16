Киев, 16 января, 2019, 17:32 — ИА Регнум. В 2019 году доходы пенсионного фонда Украины (ПФУ) составят 398,178 млрд гривен ($14,14 млрд), говорится в утвержденном 16 января правительством Украины бюджете ПФУ, сообщает 16 января «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, в утвержденном бюджете ПФУ на 2019 год расходы фонда составят 397,734 млрд гривен ($14,12 млрд). Также из госбюджета предусмотрено финансирование фонда на сумму 167,012 млрд гривен ($5,93 млрд).

Напомним, на Украине проживают 11,47 млн пенсионеров, средняя пенсия в стране, по данным ПФУ, составляет 2,645 тыс. гривен ($93,9) в месяц, а минимальная — 1,435 тыс. гривен ($52).

Отметив, что после госпереворота на Украине в 2014 году население стало резко нищать из-за быстрого роста стоимость продуктов, услуг ЖКХ и низких заработных плат.