Орел, 16 января, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Депутаты Орловского облсовета намерены обратиться в правительство Российской Федерации по вопросу возможности выделения средств из федерального бюджета регионам на мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на территории страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсовета по итогам заседания комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии облсовета 15 января.

Agrobk.ru Свиньи

Как отмечалось на заседании комитета, на конец 2018 года на территории РФ неблагополучными по АЧС числились 112 пунктов в 18 регионах. Только в Орловской области за четыре года, с 1 января 2014 по 31 декабря 2018-го, зарегистрировано 35 вспышек этого опасного для сельхозживотных заболевания. Только в 2018 году в Орловской области отмечено семь случаев. На ликвидацию и локализацию эпизоотических очагов из регионального бюджета выделено более 25,7 млн рублей, значительный ущерб экономике причиняется из-за введения ограничений на реализацию живых свиней, кормов, фуражного зерна, готовой произведённой сельскохозяйственной продукции.

По мнению орловских депутатов, меры, которые предусмотрены Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы, проблему не решают. Для этого предотвращения заноса на территорию России вируса АЧС и его распространения необходим комплексный подход, в том числе — модернизация материально-технической базы ветеринарных учреждений, улучшение их технической оснащённости для оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации вируса.

Депутаты намерены просить правительство РФ рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета средств на приобретение региональными ветеринарными службами современного лабораторно-диагностического оборудования, позволяющего выявить различные бактериальные и вирусные инфекции животных на ранних стадиях заболевания, необходимых лекарственных средств в целях осуществления противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная вспышка АЧС в 2018 году была зафиксирована в Ливенском районе, на одной из местных свиноферм. После введения карантина и прочих обязательных мероприятий заболевание вновь было зафиксировано, после чего СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил: следователи сочли, что обязательства по учету и идентификации свиней были не исполнены.