Москва, 16 января, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время официального визита в Белград 17 января встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком. Об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, Милорад Додик приглашён на приём по итогам российско-сербских переговоров, по окончании которого состоится его беседа с Владимиром Путиным.

Ранее президент России в интервью белградскому изданию «Вечерние новости» в преддверии своего визита заявил, что Москва нацелена на реализацию как в Республике Сербской, так и на всей территории БиГ целого ряда проектов в энергетике, нефтепереработке и торговле горючим, банковской сфере, фармацевтике и других отраслях.

«В равной степени важным считаем продвижение совместных гуманитарных инициатив, учитывая растущий интерес боснийцев к русскому языку, российской культуре, получению образования в России», — отметил Владимир Путин.

Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик по результатам выборов в октябре минувшего года был избран членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов. Президиум БиГ, в состав которого входят три человека, является избираемым высшим органом исполнительной власти в стране, аналогичным должности главы государства.

Ранее Додик пообещал добиваться признания Крыма российской территорией на уровне Боснии и Герцеговины, а также заявил, что «чрезвычайно заинтересован в посещении полуострова, особенно теперь».

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