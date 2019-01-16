Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1062.