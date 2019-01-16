Ярославль, 16 января, 2019, 16:34 — ИА Регнум. С 2019 года в Ярославской области за дополнительное благоустройство дворов по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» жителям придется доплатить. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Reshaem.vmeste76.ru Ремонт двора

Все виды работ по проекту в разделе благоустройства дворовых территорий разделяются на минимальный и дополнительный списки. К минимальному благоустройству относится асфальтирование дворовых проездов, установка малых архитектурных форм — лавочек и урн, а также освещение.

Все остальное — например, оборудование детской или спортивной площадки, вешал для белья, озеленение или обустройство дорожек, контейнерных площадок, парковок и тротуаров отнесено к дополнительному перечню. С этого года эти работы должны как минимум на 20 процентов финансироваться жителями или другими представителями собственников домов (УК, ТСЖ).

Ранее при подготовке проекта для участия в конкурсе по отбору можно было заявить либо софинансирование (в любом размере), либо трудовое участие. Новые федеральные требования таковы, что как минимум 20 процентов из работ дополнительного перечня должны профинансировать собственники, проживающие в домах, двор которых будет благоустроен. Речь не идет об огромных суммах. Так, уже есть опыт софинансирования работ со стороны жителей в Данилове, там собирали примерно по 350 рублей с квартиры. Тут все зависит от решения жителей. Кому-то во дворе нужна детская площадка, кому-то — нет. Хочу обратить внимание также на то, что озеленение — это только обустройство новых зеленых зон. Все, что будет затронуто при благоустройстве по минимальному списку, должно быть восстановлено без софинасирования, — рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В проектном офисе «Решаем вместе» сообщили, что это федеральное требование. «Губернаторский» проект является частью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Из 539 миллионов рублей, запланированных на благоустройство дворов и общественных территорий, 517 миллионов выделяется из федерального бюджета.

Я считаю, что софинансирование — это правильный шаг, потому что жители сами могут выбрать, какое именно благоустройство им нужно, помимо минимального. Кроме того, люди ответственнее относятся к благоустройству, если оно частично оплачено из их собственных средств, — добавил Евгений Чуркин.

Как рассказал Евгений Чуркин, региональный офис сейчас сосредоточен на решении вопроса облегчения бремени для простых жителей. В частности, ведется работа по включению в «минимальный перечень» обустройства парковок и тротуаров. Региональные власти хотят оплачивать эти работы сами.

Готовы ли будут ярославцы заплатить из своего кармана за новый детский городок — увидим в этом году.