Киев, 16 января, 2019, 17:31 — ИА Регнум. На Украине слишком много неработающих кредитов, которые не позволяют банкам восстановить кредитование, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, сообщает 16 января «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, в 2019 году банковская система может продолжить восстанавливать институт кредитования, однако если будет решена проблема с высоким уровнем неработающих кредитов. Смолий отметил, что до сих пор украинские банки «не работают на полную силу» с крупными фирмами, а также не выдают доступную ипотеку для населения.

Глава регулятора добавил, что банковская система Украины нуждается в принятии законопроекта «О деятельности по управлению задолженностью», разработанного под руководством ЕБРР.

Неработающие кредиты — это кредиты, основная сумма или проценты по которым просрочены или не оплачены в течение 90 дней или более.

Напомним, в 2014 году после госпереворота в Киеве украинские банки подверглись так называемому «банкопаду», который стала проводить новая власть. В результате, по различным оценкам, Украина потеряла порядка 40% ВВП за три-четыре года.