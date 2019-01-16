Москва, 16 января, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Дополнительные бюджетные инвестиции в размере 100 миллиардов рублей — это небольшие деньги в масштабах страны, заявил 16 января мэр Москвы Сергей Собянин на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Он рассказал, что средства, которые предусмотрены нацпроектами, это не все финансовые ресурсы. Есть также вложения из региональных бюджетов, внебюджетные фонды, частные инвестиции, что заметно увеличивает объём поддержки.

«Казалось бы, какая проблема распределить 100 млрд на увеличение жилищного строительства? 100 млрд, конечно, для страны не деньги. А вот как туда привлечь 4 трлн внебюджетных ресурсов и ещё триллиончик на инфраструктуру для жилья — вот это задача. Антон Германович хоть и улыбается, но не в том смысле, что 100 млрд небольшие деньги…» — увидел Собянин реакцию на свои слова первого вице-премьера РФ Антона Силуанова.

«Для Москвы небольшие деньги. Для нас очень серьёзные», — ответил Силуанов.

«Для страны небольшие деньги по сравнению с 5 триллионами, которые будут расходоваться на эти цели. Ну это же несопоставимые вещи абсолютно!» — продолжил мысль мэр Москвы.

Также Собянин предложил направить средства национальных проектов в крупные города и агломерации, потому что отдача от таких вложений там выше, чем в сельской местности. Силуанов назвал такой способ «быстрым эффектом» и напомнил о задаче правительства, по которой все жители страны должны получить доступ к государственным услугам и инфраструктуре.

Ещё одним поводом для спора стали планы увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре экономики. Собянин сказал, что не верит в достижение этой цели, и в шутку предложил отказаться для этого от «Газпрома» и «Роснефти». А Силуанов ему напомнил, что поставлена задача в предстоящие шесть лет нарастить эту долю с 22% до 32,5%.