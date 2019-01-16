Москва, 16 января, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил расселить весь дом, пострадавший 31 декабря при взрыве в Магнитогорске. Поручение об этом он дал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому во время правительственного совещания.

Mchs.gov.ru ЧС в Магнитогорске

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте», — сказал президент.

«Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жильё», — поручил Путин Дубровскому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря обрушился седьмой подъезд 12-подъездного дома. Погибли 39 человек. Власти приняли решение демонтировать седьмой и восьмой подъезды. Их жильцы уже получают новые квартиры.

Жильцы оставшихся подъездов потребовали расселить весь дом. В обращении на имя Владимира Путина они заявили о возникших после взрыва и обрушения трещинах и о том, что в квартиры многим людям сложно возвращаться с психологической точки зрения.

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