В 2020 году Шарапова проведёт в России три выставочных матча
Мельбурн, Австралия, 16 января, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова проведёт в России три выставочных матча в 2020 году. Об этом 16 января сообщает Sports.ru
Justin Smith
Мария Шарапова
Предположительно, матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве, а соперницами станут Светлана Кузнецова и Елена Веснина. Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии.
Напомним, Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». По одному разу она выигрывала Уимблдон, US Open Australian Open, а также два раза — Rolland Garros.
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