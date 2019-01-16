Волгоград, 16 января, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Волгоградское отделение партии «Единая Россия» не желает решать проблемы, которые сложились на рынке ритуальных услуг в Волгограде. Об этом 16 января сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Ранее специалисты ведомства направляли в партию и в областную думу обращение с просьбой обратить внимание на ситуацию. В ответ были получены отписки. В УФАС считают, что таким поведением региональное отделение «ЕР» дискредитирует всю партию и «подставляет» губернатора Андрея Бочарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Обращение УФАС к партийным деятелям и депутатам касалось выявленного сговора администрации Волгограда и ритуальной компании «Память». Однако в ответ пришли «отписки». Из этого в УФАС и сделали вывод, что «Единая Россия» «не хочет заниматься одной из самых острых и давних проблем Волгограда». И если с отдельными депутатами, которые, по утверждению главы Волгоградского УФАС Романа Лучникова, получают «выгоду» от сложившейся ситуации, всё понятно, то нежелание других членов партии обратить внимание на проблему оставляет вопросы.

«Чем объяснить такое нежелание членов всего остального регионального отделения «ЕР»? Видимо, тем, что они уже давно не про народ и решение его проблем, а, как неоднократно писали волгоградские СМИ, про автомобили премиум-класса за казённый счёт и мужские сумки Louis Vuitton по 150 тысяч рублей за штуку. И ещё про «наше всё» — валежник, изменения в областной закон о котором депутаты областной думы приняли 21 декабря 2018 года № 159-ОД. Ну, а как же без решения проблемы валежника у нас в области, около 80% территории которой занимает степь, остальное практически всё — полупустыня и пустыня???», — цитирует пресс-служба возмущение Романа Лучникова.

По мнению главы УФАС, «региональное отделение «ЕР» демонстрирует свой «единый» уровень социальной ответственности перед избирателями, такой же, как у большинства депутатов Волгоградской городской думы».

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года УФАС нашло сговор в соглашениях, заключенных между администрацией Волгограда и ритуальной компанией «Память». Договоры были заключены еще в 2002 году, а в 2017 году — продлены на 10 лет. Одно из соглашений касалось обслуживания кладбищ, а второе — услуг погребения людей. В них специалисты управления нашли нарушения закона о защите конкуренции. При этом еще летом 2018 года УФАС и прокуратура требовали привести документы в соответствие законодательству. Однако никаких мер не последовало.