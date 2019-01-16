Москва, 16 января, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Госдума на заседании 17 января обсудит проект заявления относительно ситуации вокруг участия российской делегации в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы сегодня на Совете Государственной думы обсудили вопросы участия российской делегации в ПАСЕ. Принято решение завтра рассмотреть этот вопросы на заседании Государственной думы. Считаем, что нам необходимо определиться», — заявил Володин.

ПАСЕ не следует базовым принципам парламентаризма.

«Позиция ПАСЕ расходится с позицией, которая была изначально зафиксирована странами-участниками СЕ о равенстве стран-участников. ПАСЕ отошла от принципов демократии, ПАСЕ совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить, возможности озвучивать свою позицию и защищать свою позицию. Эти принципы были практически обнулены нормой регламента, которая позволила делегацию РФ лишить права голоса», — отметил спикер Госдумы.

При этом он указал на попытки здравомыслящей части Ассамблеи вернуть делегацию РФ.

«Идут слабые попытки со стороны коллег из ПАСЕ, ее здравомыслящей части как-то ситуацию поменять, но не получается это сделать системно, а то, что предлагается, когда наша российская делегация будет частично ограничена в правах и ей предоставят возможность лишь участия в выборах ряда институтов ПАСЕ, для нас неприемлемо», — заявил Володин.

В итоге Госдуме предстоит оформить свою позицию в виде заявления.

«Мы пришли к выводу, что у нас нет оснований направлять делегацию в ПАСЕ. Нет оснований возвращаться в ПАСЕ, и нам нужно принять это решение», — сказал Володин.

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