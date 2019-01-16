Москва, 16 января, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Рубль немного укрепился на открытии с 66,91 руб. за доллар до 66,75 по сравнению со вчерашними 67+. Укрепление происходит на некотором росте нефти и на удивление неплохой макростатистике по инфляции в еврозоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Тем не менее в целом иррациональность рынков возросла 15 января во время голосования в британском парламенте. Несмотря на его провальные результаты для нынешнего премьер-министра Терезы Мэй, которые вновь открывают прямую дорогу к вотуму недоверия, британский фунт не только остановил падение второй половины дня, но и даже несколько укрепился к доллару, порвав все стереотипы и ожидания игроков», — пояснил эксперт.

Всё же предаваться благодушию рано, поскольку над российской валютой довлеет неопределённость скупки валюты ЦБ РФ для Минфина. Хотя его ожидаемый средний дневной объем — 15,5 млрд руб. — не выглядит катастрофическим, мало у кого есть сомнения в том, что интервенции ЦБ будут недвусмысленно работать в направлении ослабления рубля.

«17 января можно будет увидеть некоторый откат по нефти, связанный с традиционной публикацией по запасам от минэнерго США 16 января, которые ожидаются в умеренно негативном ключе для цен на нефть. Как следствие, отметка 67 рублей за доллар, скорее всего, будет вновь протестирована, и рубль сможет вернуться к уровням около 67,20 к доллару и 76,70 к евро», — считает Рожанковский.

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