Красногорск, 16 января, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В 2019 году начнётся разработка проекта по строительству путепровода в Раменском районе Московской области. Соответствующий план был размещен на сайте Госзакупок.

StockSnap Путепровод

«На сайте Госзакупок опубликован план закупок, а также обозначена стоимость проекта путепровода — 200 млн рублей. Общая стоимость строительства путепровода Быково в Раменском районе через Казанскую железную дорогу составит порядка 6,7 млрд рублей», — сообщил зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).

По его словам, в 2019 году начнется проектирование путепровода и, «если все сложится благополучно», в конце 2019 года начнется строительство.

«Сегодня могу сказать, что вопрос сдвинулся с «мертвой точки», — заключил Чистюхин.

Напомним, в 2018 году заместитель председателя правительства региона Игорь Тресков заявил, что будут найдены средства на проектирование и строительство путепровода в Раменском, о необходимости строительства которого не раз заявляли местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Московской области и ООО «Мостальянс» подписали концессионные соглашения о строительстве двух платных путепроводов — в Раменском и Можайском районах региона. Срок соглашения рассчитан на 22 года, общий объём инвестиций в объекты составит более 2,5 млрд рублей.

Читайте подробнее: Немыслимая пробка: водители Подмосковья дерутся за старый ж/д переезд