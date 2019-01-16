Москва, 16 января, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В случае отмены антироссийских санкций Москва ответит взаимностью, заявил 16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что введенные против РФ санкции сегодня большинство признает ошибочными, это надо устранять.

«Мы ответим взаимностью, не сомневайтесь, это будет очень быстро», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США против РФ и российские контрсанкции одинаково бессильны, если речь идет о принуждении к отказу от собственной политики.

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