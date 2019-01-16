Мельбурн, Австралия, 16 января, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Австралии Мэттью Эбденом в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 56 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Mohammad Hassansadeh Рафаэль Надаль

Надаль шесть раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов и три ошибки на подаче.

В третьем круге турнира Надаль сыграет с другим австралийским теннисистом Алексом де Минором.

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