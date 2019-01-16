Чернигов, Украина, 16 января, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Глава синодального просветительского центра канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент заявил о попытке рейдерского захвата церкви в с. Еленовка Черниговской области. Соответствующее заявление он сделал 16 января в эфире одного из украинских телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

По его словам, в захвате храма УПЦ принимают участие священник Православной церкви Украины Сергий, радикалы из общественной организации С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бывшие участники «АТО».

"То, что произошло сегодня на Черниговщине, — это яркий пример того, что под соусом так называемого томоса происходит освящение бандитизма. Вопреки тому, что заявляет президент, мы сегодня по факту имеем абсолютно другую ситуацию. В местный храм в сопровождении боевиков С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикально настроенных молодчиков пришли священники новосозданной ПЦУ, не имея никаких документов, не имея никаких статутов или регистрации, что они имеют право заходить в этот храм и претендовать на имущество этого храма. Это священник Сергий из Нежина, который был представителем Киевского патриархата», — рассказал Климент.

Он обвинил сотрудников полиции в бездействии.

«В 8:00 утра с ним было 15 молодчиков. Потом подъехало ещё два автобуса с людьми крепкой стати. У части из них были нашивки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другие говорили, что были «атовцами». Мы вызвали полицию. Полиция стоит в стороне. Они говорят, что их задача —сохранять внешний порядок, а что будет в помещении, их не интересует. Полиция умывает руки как Понтий Пилат. Это рейдерский захват, потому что никаких документов у людей, которые приехали захватывать храм, нет… В настоящее время там происходят беспорядки. С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с болгарками пытается попасть в храм», — добавил Климент.

При этом архиепископ УПЦ признал, что накануне в селе прошел сбор общины, на котором жители рассмотрели вопрос смены церковным приходом своего религиозного центра.

«Основанием для этого стали сборы сельской общины, которые прошли в селе вчера… В то же время при поддержке председателя райгосадминистрации Борзнянского района Проскуры Веры Андреевны этот вопрос был поднят на голосование. Из 100 присутствующих «за» проголосовало 26 человек. Хотя в протоколе почему-то было написано 37. Остальных не спросили: они «за», «против» или «воздержались», — рассказал Климент.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны принять решение относительно посещения приходов УПЦ, где священники молятся за патриарха Русской православной церкви Кирилла, за российскую власть и за российское войско. При этом глава государства обвинил УПЦ в попытке создать на Украине пятую колонну.

«В то же время я согласен, что церковь должна быть отделена от государства, особенно от иностранного государства. Когда из-за границы церковь получает инструкции и создает пятую колонну», — добавил он.

Порошенко также пообещал защитить приходы УПЦ и ПЦУ.

Напомним, 15 января представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что в стране около 70 приходов перешло из Украинской православной церкви в независимую автокефальную Православную церковь Украины. Она также призвала Верховную раду принять проект закона №4128 относительно смены церковными приходами своего религиозного центра.