Санкт-Петербург, 16 января, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку по жалобе на картину «Движение красоты» художницы-феминистки Милы Арбузовой. Картина напоминает работу Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», однако на ней изображена полностью обнажённая женщина, на которую дует феном мальчик. Подавшего жалобу смутило сотрудничество художницы с детским клубом «Нафаня», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на директора клуба Ирину Середу.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Она рассказала, что 15 января общалась со следователями Фрунзенского района. Как объяснили Середе, в конце 2018 года в московское Главное следственное управление поступила жалоба на Милу Арбузову и на клуб «Нафаня», в котором художница якобы демонстрировала «развратные» картины детям. Директор заведения уточнила, что шуточный ремейк Боттичелли никогда не появлялся в стенах клуба, а сотрудничество с Арбузовой было давним и кратковременными — она провела несколько мастер-классов в мае 2017 года.

Сама художница рассказала, что узнала о жалобе и возможном уголовном деле после того, как на своей странице во «ВКонтакте» не поладила с учеником досугового центра для пенсионеров — мужчина не оценил борьбу за права женщин, тема которой прослеживается в творчестве художницы.

В пресс-службе Следственного комитета объяснили, что, скорее всего, Арбузовой пока нечего опасаться — доследственная проверка еще не закончена, но предварительно предмет жалобы не подтверждается.

Как объясняла художница, на полотне изображена феминистка Саша Черноусова. Рядом с девушкой Арбузова изобразила ребенка с включенным феном, который «изначально на картине запланирован не был, но прекрасно вписался, зарифмовавшись с присутствующими в работе Боттичелли божествами ветра».