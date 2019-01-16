Севастополь, 16 января, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Специалисты филиалов Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) провели комплексные испытания второго энергоблока Балаклавской ТЭС мощностью 235 МВт, сообщает 16 января пресс-служба предприятия.

Kosun Балаклавская ТЭС

Электростанция строится в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Проведённые испытания являются заключительным этапом перед вводом в эксплуатацию второй очереди ТЭС.

По программе испытаний энергетики осуществили тестирование парогазовой установки в различных режимах: с номинальной нагрузкой в течение 72 часов и с минимальной нагрузкой в течение восьми часов. Также специалисты проверили параметры регулировочного диапазона объекта и подтвердили его готовность к участию в общем первичном регулировании частоты.

«Успешное прохождение испытаний вторым энергоблоком подтвердило его готовность к вводу в работу», — говорится в сообщении.

Балаклавская ТЭС — один из ключевых объектов Крымской энергосистемы. Строительство станции позволило повысить надежность энергоснабжения объектов жилой и промышленной инфраструктуры Крыма и Севастополя, а также внесло весомый вклад в решение проблемы энергетического дефицита на полуострове.