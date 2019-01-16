Москва, 16 января, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Туристический поток в Крым за новогодние праздники с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года вырос на 39% по сравнению с прошлыми новогодними каникулами. На полуострове отдохнули более 190 тыс. туристов, сообщили в Ростуризме.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

По данным туроператоров, ключевой фактор роста — открытие Крымского моста. По нему в праздники прибыли 64% туристов, аэропорт Симферополя принял 33% новогоднего турпотока

В Ростуризме отметили, что средняя стоимость путевки в Крым на Новый год составила 35,1 тыс. рублей на двоих за семь ночей. Для туристов было подготовлено множество различных развлекательных мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России, лидером рейтинга самых популярных туров внутри страны на новогодние праздники стал Краснодарский край, доля продаж достигла 40%. На втором месте оказался Крым — 25−30%, на третьем — Санкт-Петербург — 23%.

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