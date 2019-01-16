Москва, 16 января, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Москва не видит проблемы в том, что Соединенные Штаты намерены направить свои военные корабли в Арктику в случае соблюдения Вашингтоном международных норм, заявил 16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Dodlive.mil USS Iwo Jima

«США — арктическая держава и при соблюдении международно-правовых норм, включая нормы России по использованию Северного морского пути, я здесь не вижу проблем», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва исходит из того, что все страны будут уважать эти нормы, поскольку «иначе быть не может». Лавров напомнил, что Россия несет ответственность за обеспечение безопасности Северного морского пути.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что военно-морские силы США намерены нарастить свое присутствие в Арктике для того, чтобы потеснить позиции России и Китая в этом регионе.

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