Москва, 16 января, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой, заявил в ходе Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс. Об этом сообщает 16 января РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

По мнению Чубайса, чрезмерно низкие цены на электричество приводят к тому, что электроэнергия тратится неэффективно. Также бывший глава РАО «ЕЭС России» заявил, что причины дешевизны электроэнергии кроются в двух факторах: в девальвации рубля и в «антинародной реформе электроэнергетики, в создании рынка в электроэнергетике».

«В результате мы оказываемся в ситуации фундаментального правила: если дешевое — экономить незачем», — сказал глава Роснано, поддержав идею введения в России социальной нормы потребления электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2018 года заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко заявил, что подавляющее большинство граждан России — 95% — соблюдают так называемые социальные нормы потребления электроэнергии, которые проходят обсуждение в правительстве.

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