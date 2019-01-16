Москва, 16 января, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 16 января проголосовали против проекта протокольного поручения, направленного на то, чтобы запросить у Центробанка РФ данные о потерях средств из золотовалютных резервов страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

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С проектом поручения к депутатам обратились члены фракции КПРФ во главе с Алексеем Куринным. Так, отмечают авторы проекта поручения, по данным нескольких источников, ЦБ в 2018 году «потерял значительные средства из состава золотовалютных резервов страны в результате операций на международном валютном рынке». Это, в частности, связано с ослаблением юаня, закупки которого ЦБ стал осуществлять в 2017 году. Ко второму полугодию ЦБ направил на закупку юаня более 55 млрд рублей, но затем у китайской валюты начались проблемы.

«Суммарно за 2018 год вложения Банка России в юани обесценились на 7,5%, что принесло потери стране в размере около 5 млрд долларов. Более того, аналитиками прогнозируется дальнейшая девальвация китайской валюты до 7,4 юаня за доллар в ближайший год. Такой сценарий может привести к потере еще 1,8 млрд долларов», — отмечают авторы проекта протокольного поручения.

В связи с этим они предлагали поручить комитету Госдумы по финрынку обратиться к правительству и ЦБ и запросить информацию о ситуации и ее причинах. Между тем, как заявил в ходе пленарного заседания первый зам. главы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия»), направлять такой запрос было бы некорректно.

«Позвольте обратить ваше внимание на ссылку ряда источников из СМИ, перепечатавших информацию о якобы потерях золотовалютных резервов страны. На самом деле понятия «приобрести доход» или «понести потери» для золотовалютных резервов некорректны», — отметил Дивинский.

По его словам, в случае с валютой можно говорить о ее нереализованной переоценке, но только тогда, когда валюта будет продана и реализована, чего еще не произошло с юанем. В связи с этим Дивинский выступил против принятия такого поручения. Большинство депутатов его поддержали.