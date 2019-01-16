Москва, 16 января, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Объём пассажироперевозок с использованием двухэтажных вагонов превысил 4,5 млн человек, что на 36,7% превышает показатель 2017 года, сообщает 16 января пресс-служба компании «Российские железные дороги».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок АО «ФПК» в дальнем следовании по итогам 2018 года составила 4,7%», — говорится в сообщении.

Наиболее популярными направлениями стали Москва — Воронеж (29% от общего объема), Москва — Санкт-Петербург (25%) и Москва — Адлер (10%).

Отмечается, что маршрутная сеть поездов, сформированных из двухэтажных вагонов, постоянно расширяется. В декабре 2018 года был запущен двухэтажный поезд между Москвой и Ижевском. За первый месяц курсирования с 10 декабря 2018 года по 9 января 2019 года поездом перевезено порядка 40 тыс. человек.

В настоящее время на всей сети российских железных дорог курсирует 12 пар двухэтажных поездов по девяти маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер. Наиболее популярными направлениями являются Москва — Адлер, Москва — Воронеж, Москва — Самара и Москва — Санкт-Петербург.

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