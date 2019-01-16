Москва, 16 января, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Госдуме видят риски роста цен и дефицита лекарств в связи с принятием проекта закона о государственном регулировании цен на ряд препаратов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

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Законопроект о регулировании цен на лекарства Госдума приняла в первом чтении. Речь идет о препаратах, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственный препаратов (ЖНВЛП), то есть о 800 препаратах, в России из них производится 80%.

Предполагается, что методику определения цены пропишет правительство в подзаконных актах. Это вызвало дискуссию в Госдуме, в профильном комитете Госдумы по охране здоровья настаивают на том, чтобы документ был подготовлен правительством уже к третьему чтению инициативы.

«Методика расчета цены, которую должны увидеть те производители, те держатели регистрационных удостоверений, которые будут заявляться на перерегистрацию в 2019—2020 годах. Достаточно короткий срок. А работы там достаточно много. И поэтому нам, наверное, нужно предложить и в протокол записать о том, что правительство к третьему чтению пусть предложит свои подзаконные акты, хотя бы концептуально, хотя бы видение этой методики, чтобы мы рассмотрели, например, на подкомитете или даже на комитете с присутствием экспертов», — заявил в ходе обсуждения член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров («Единая Россия»).

Также в ходе дискуссии звучали опасения, что в результате принятия закона может возникнуть дефицит лекарств.

«На самом деле вопрос, будет ли дефицит, — это серьезный вопрос. Как раз от того, как мы примем закон, какая методика будет у правительства, будет и зависеть от того, от этого будут зависеть цены на список, который финансирует государство», — сказал Петров.

Он напомнил, что в майском указе президента РФ 2012 года по списку жизненно важных препаратов говорилось о том, что к 2018 году в России должно производиться 90% лекарств.