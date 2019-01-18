Брюссель, 18 января, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Некоторое время на переломе века представлявшие собой серьезную политическую силу европейские «зеленые» партии серьезно сдали позиции на фоне разочарования европейского избирателя в социал-демократической повестке как таковой. Стоит ли расценивать недавние успехи европейских «зеленых» как начало новой волны интереса к экологической повестке в Европе, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Цвет зелёный, травяной

Уход «зеленых» из правительств крупнейших стран ЕС и их слабый результат на выборах в Европарламент в 2014 году стали результатом низкой оценки избирателями классической политической повестки «зеленых» на фоне кризиса. Рассуждения о защите природы, правозащита и развитие европейского федерализма, за которые ратовала Европейская зеленая партия (ЕЗП) оказались потеснены тревогой за экономику, особенно в странах Восточной Европы.

Тем не менее в ряде стран и сегодня «зеленые» крепко удерживают позиции или даже демонстрируют новые успехи. Это, прежде всего, страны Бенилюкса и Германия, где «зеленые» собрали симпатии тех сограждан, которые традиционно голосовали за социал-демократов. В Голландии, например, «зеленым» удается держаться на втором месте по популярности среди прочих политических партий. Смогут ли ЕЗП и их единомышленники показать серьезный результат на выборах 2019 года в Европарламент?

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