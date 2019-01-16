Берлин, 16 января, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Великобритания должна объяснить свои дальнейшие действия после отклонения сделки по Brexit Палатой общин. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 16 января, пишет газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я очень сожалею, что вчера вечером британская Палата общин отклонила соглашение о выходе Великобритании. Мы считаем, что теперь британская сторона ‑ и премьер-министр [Тереза Мэй] уже объявила об этом — должна нам объяснить, что будет дальше. Мы хотим, чтобы ущерб (а ущерб от ухода Великобритании будет в любом случае) был бы как можно меньшим. Конечно, поэтому мы будем продолжать пытаться искать урегулированное решение», — сказала канцлер перед журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил перед Европейским парламентом, что Брюссель готов к новым переговорам с Лондоном. Однако для этого Великобритания должна пойти на уступки в вопросе границы Ирландии.