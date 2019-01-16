Омск, 16 января, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В Омске суд забрал у супруги экс-депутата горсовета часть имущества и передал его государству. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, собственники не смогли доказать, что средства, на которые оно приобретено, получены законным путём.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Установлено, что бывшим депутатом Омского городского Совета и его супругой в 2015 году приобретены объекты недвижимости, стоимость которых составила около 10 млн рублей, что превысило их общий доход за три последних года. При этом супругами не представлены достаточные доказательства получения в полном объёме данного дохода законным способом, в связи с чем прокуратура города Омска направила в суд исковое заявление об обращении в пользу Российской Федерации доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения площадью 71,4 кв.м., принадлежащей супруге бывшего депутата и по стоимости соответствующей сумме неподтвержденных доходов. Решением суда требования прокурора удовлетворены», — уточнили в ведомстве.

Иск суд удовлетворил летом 2017 года, но решение было обжаловано и последовало его повторное рассмотрение. В настоящее время решение суда исполнено — за Российской Федерацией зарегистрировано право собственности на часть помещения стоимостью более 1,1 млн рублей.

Как пишут местные СМИ, речь идёт о бывшем депутате омского Горсовета предыдущего созыва Евгении С. и его супруге. Так, по данным NGS55.RU, он за один год купил восемь жилых домов, одно нежилое помещение и один земельный участок.