Махачкала, 16 января, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Проектирование объездных автомобильных дорог в обход дагестанских городов Дербент и Хасавюрт планируется завершить к концу 2020 года. Специалисты уже приступили к данной работе, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Шамиль Магомедов Дербент

Напомним, в октябре 2018 года глава ведомства Ширухан Гаджимурадов рассказал, что на строительство двух объездных дорог будет выделено более 50 млрд рублей. Работы планируется завершить к 2025 году, что избавит Дербент и Хасавюрт от транзитного транспорта.

Благодаря четырём полосам движения, дороги смогут пропускать до 30 тысяч автомобилей в сутки. Развести встречные потоки и повысить безопасность движения на данных участках позволят широкая разделительная полоса и барьерное ограждение.