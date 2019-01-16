Москва, 16 января, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Разговоры о том, что малый и средний бизнес может тащить экономику, — это либеральные мантры, которые не имеют ничего общего с экономической реальностью, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина, сказавшего, что если «закрыть Газпром, Роснефть, и тогда у нас доля малого и среднего бизнеса будет 30%».

Диего Веласкес. Торговец. 1625

«Скорее всего, это глупая и неудачная шутка, — сказал Кагарлицкий. — Все эти разговоры про малый и средний бизнес, который якобы тащит экономику и является источником инноваций, — это всё либеральные мантры, которые не имеют ничего общего с экономической реальностью. Вообще заявления о том, что малый и средний бизнес составляет какой-то процент экономики, — это экономически безграмотные и антинаучные утверждения, так как не может быть процента от экономики. Может быть процент от занятости, от выпуска продукции, от основных фондов, от ВВП и так далее. Но не может быть процента от экономики вообще. Скажем, малый и средний бизнес может давать более высокий процент ВВП, но иметь значительно меньший процент от основных фондов».

При этом Кагарлицкий отметил, что основные экономические процессы определяются крупными компаниями и корпорациями, и если те же Газпром и Роснефть исчезнут, то в России просто «схлопнутся остатки её экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 16 января на Гайдаровском форуме, заявил, что доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ не вырастет до 30%.

«Я не очень верю, когда говорят, что у нас доля малого и среднего бизнеса в экономике будет 30 процентов, — сказал мэр, отвечая на вопрос журналиста. — Надо закрыть Газпром, Роснефть, и тогда у нас доля малого и среднего бизнеса будет 30%. Либо месторождения раздать малому и среднему бизнесу».