Москва, 16 января, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Любые разговоры о передаче Курильских островов или их части Японии являются призывами к нарушению территориальной целостности России, а потому должны квалифицироваться как уголовное преступление. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе экспертов в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

Иван Шилов ИА REGNUM Итуруп, Курилы

«Против пенсионной реформы, против сдачи Курил, за День Победы, за Крым — мы имеем дело с общенациональным консенсусом. Любые разговоры о территориях в этом контексте «урегулирования» являются нарушением территориальной целостности и по нынешнему законодательству является уголовным преступлением. Я не такой просвещённый, можно ли искать здесь признаки государственной измены, но уж это точно уголовное преступление — призывы к нарушению территориальной целостности», — заявил Колеров.

Он напомнил, что ИА REGNUM провело в ноябре 2018 года масштабный репрезентативный опрос об отношении граждан России к сдаче Курильских островов — опрошено было около 57 тыс. человек. Согласно его результатам, 90% опрошенных выступили против сдачи Курил.

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Точно такой же результат — подтверждённый опросами ВЦИОМ, ФОМ — показал опрос о повышении пенсионного возраста. Для сравнения достаточно отметить, что 95% граждан России положительно относятся к акции «Бессмертный полк». По совместному опросу ВЦИОМ и ФОМ, 95% граждан России поддержали присоединение Крыма.

«Самое страшное, что это демонстративно против национального консенсуса. Это фактически акт гражданской войны — пусть холодной, но реальной», — указал он.

В одном ряду с этим стоят и формулировки о совместном использовании, о ползучей «инвестиционной и гуманитарной японизации» — это тоже деградация и разрушение национальной целостности России, и её прецедентный характер неизбежно будет налагать катастрофические для России политические обязательства, кидать тень на судьбу Крыма, судьбу Калининграда и степень суверенности нашей власти в Кремле, подчеркнул главный редактор ИА REGNUM.

«Можно прямо сказать, что разговоры о сдаче Курил против воли и мнения 90% нашего народа — это акт сдачи Крыма, Калининграда и Кремля», — указал Колеров.

«Более 85% японцев за отнятие у России «северных территорий». Почему мы должны уважать их общенациональный консенсус и презирать свой собственный? Надо адекватно понимать, что любые разговоры с Россией об аннексии Курильских островов — это акт агрессии, акт агрессии против общенационального консенсуса. Разговоры Японии об аннексии Курильских островов — это акт войны против России», — добавил он.