Улан-Батор, 16 января, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Специалисты Управления профессионального надзора взяли более 100 проб в 74 точках, и в 50% проб был выявлены признаки африканской чумы. В целях предупреждения распространения африканской чумы свиней были уничтожены 450 свиньи.

Свинья

В связи с вспышкой чумы вице-премьер Монголии Улзийсайхан Энхтувшин созвал заседание государственной чрезвычайной комиссии.

Вице-премьер поручил улучшить работу по предупреждению распространения африканской чумы свиней.

В рамках предупреждения распространения заболевания введен запрет на импорт свинины и свиного жира из России, Китая, Германии и Польши, также введен карантин на территории, где находится очаг африканской чумы свиней.