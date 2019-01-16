Москва, 16 января, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Эффективность использования бюджетных средств, выделенных госкорпорациям на развитие Северного Кавказа, крайне низкая. Справки о работе этих госкорпораций вызывают глубокое возмущение. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 16 января заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Kremin.ru Валентина Матвиенко

Среди госкорпораций, работа которых вызывает возмущение, она назвала акционерные общества «Курорты Северного Кавказа» и «Корпорация развития Северного Кавказа».

«Корпорация развития Северного Кавказа» была создана в 2010 году. За восемь лет из 102 поданных инвестиционных заявок до стадии финансирования дошли только два инвестиционных проекта. Предусмотрено было выделение 9,3 млрд рублей, но выделили меньше, потому что давать было некуда», — отметила Матвиенко.

Нереализованные проекты, незавершенные строительства, в том числе выставочного комплекса «Минводы-экспо», «на который угроханы огромные государственные деньги» — вот, по словам Матвиенко, итоги деятельности корпорации.

Особо она остановилась на реализации проекта медицинского кластера на Кавминводах. Идея хорошая, подчеркнула сенатор, однако то, как она реализуется, вызывает вопросы. Только на разработку проектно-сметной документации ушло более 800 млн рублей, при этом было запрошено более 1,6 млрд рублей.

«Корпорация работает стабильно убыточно. Непокрытые убытки выросли с 1,7 млрд до почти 3 млрд рублей. Но больше всего возмущает то, что при том, что корпорация не имеет реальных доходов, она еще и развлекается тем, что занимается благотворительностью на государственные деньги: 72 млн рублей в качестве пожертвований! Кто позволил этим заниматься?» — возмутилась Матвиенко.

Свое негодование спикер также высказала в адрес корпорации «Курорты Северного Кавказа». По ее словам, руководством было вложено в Национальный банк развития почти 3 млрд рублей. Деньги исчезли. При этом, как подчеркнула глава верхней палаты парламента, до сих пор остаются без ответа вопросы: кто разрешил положить деньги в этот банк и кто привлечен к ответственности за исчезновение денег.

Она также отметила, что резиденты особых экономических зон инвестировали в курорты СКФО всего 1,7 млрд рублей, при том что из федерального бюджета выделено порядка 31 млрд рублей. Никакого разговора об эффективности здесь и быть не может, отметила Матвиенко.

«Госкорпорации должны быть, их работа нужна, но они не должны превращаться вот в такую непонятную структуру-воровайку», — заявила спикер.

Валентина Матвиенко потребовала от министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева принять жесткие меры к исправлению ситуации с госкорпорациями. Совет Федерации «не отстанет от проблем, которые имеются в округе, до тех пор, пока не будет найдено эффективного решения», пообещала Матвиенко.

Стоит отметить, что работа госкорпораций на Северном Кавказе уже не первый раз становится предметом критики председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Так, в июле 2017 года она поставила под сомнение эффективность работы АО «Курорты Северного Кавказа» и предложила упразднить его.

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