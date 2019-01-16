Кингисепп, Ленинградская область, 16 января, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом на заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленобласти не объявлен, угрозы для населения и экологии нет. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 января в правительстве Ленинградской области.

47.mchs.gov.ru Место ЧП в Кингисеппском районе Ленобласти

«Легкие повреждения получили четверо человек, двое от госпитализации отказались. Опасности для жизни пострадавших нет», — отметили власти.

В результате взрыва и пожара обвалилось 50 кв. метров складского помещения, сейчас огонь уже потушен.

Находящееся вблизи места ЧП крупное химическое предприятие «Фосфорит» работает в нормальном режиме. Экологической угрозы для населения, по результатам замеров, в результате взрыва не возникло.

Взрыв прогремел в 11:40 в цехе завода ООО «Полипласт Северо-Запад», находящемся на промплощадке «Фосфорит». По предварительным данным, в ходе проведения работ было допущено нарушение техники безопасности.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти, на месте происшествия работают дежурные смены 124 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области, Евроспас, Оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Росси по Ленинградской области.

В ГУ МЧС России по Ленобласти работает оперативный штаб, на месте происшествия работает межведомственный штаб.